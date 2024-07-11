Türkiye'nin en renkli tarlası. Hepsi el emeği göz nuru

Türkiye'nin en renkli tarlası

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, yaz aylarında renkli bir dönüşüme uğruyor. Binlerce el dokuması halı, zararlılardan arındırılarak güneş altında günlerce bekletiliyor ve canlı renklerine kavuşuyor.

Kış boyunca depolarda bekletilen halılar, nem ve zararlılardan etkileniyor. Ancak yazın kavurucu güneşi altında geçirdikleri süreçte, bu halılar eski canlı renklerine yeniden kavuştu. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar süren güneşlendirme işlemi, kadın işçiler tarafından titizlikle yürütüdü. Kadınlar, hem halıları çevirerek eşit şekilde güneşlendiriyor hem de mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

80 DÖNÜM TARLAYA 6 BİN HALI

Halı tarlalarında çalışan Hatice Kaçar, "Sabah erkenden başlıyoruz. Akşama kadar halıları çevirip, güneşlendiriyoruz. Yağmur yağınca topluyoruz. Genel olarak hep kadınlar çalışıyor" dedi.

Nilüfer Avşar ise dokuduğu halıların güneşlenmeye getirildiğini görünce mutlu olduğunu ifade etti.

Halı tarlalarından sorumlu Ayşe Akbaba ise bu yıl 80 dönümlük alanda 6 bin halı beklediklerini belirtiyor. Akbaba, "Halılarımızı pastel renkleri alması için güneşlendiriyoruz. Genelde kadınlarımız çalışıyor. Onların el emeği çok. Gençlerimize de bu sevgiyi kazandırmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

Eylül ayına kadar süren güneşlendirme işlemi, yağmurlu günlerin başlamasıyla birlikte sona eriyor ve tarlalar tekrar buğday ve diğer ürünlerin ekimine hazırlanıyor.