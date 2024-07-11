Türkiye'nin en renkli tarlası. Hepsi el emeği göz nuru

Düzenleme: Kaynak: DHA
Türkiye'nin en renkli tarlası. Hepsi el emeği göz nuru

Antalya'da, buğday hasadı tamamlandıktan sonra boş kalan yüzlerce dönüm tarlaya, binlerce el dokuması halı seriliyor. Kış boyunca depolarda bekleyen halılar, günlerce güneş altında bırakılarak renklerini canlandırıyor.

Türkiye'nin en renkli tarlası

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının ardından boş kalan tarlalar, yaz aylarında renkli bir dönüşüme uğruyor. Binlerce el dokuması halı, zararlılardan arındırılarak güneş altında günlerce bekletiliyor ve canlı renklerine kavuşuyor.

Kış boyunca depolarda bekletilen halılar, nem ve zararlılardan etkileniyor. Ancak yazın kavurucu güneşi altında geçirdikleri süreçte, bu halılar eski canlı renklerine yeniden kavuştu. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar süren güneşlendirme işlemi, kadın işçiler tarafından titizlikle yürütüdü. Kadınlar, hem halıları çevirerek eşit şekilde güneşlendiriyor hem de mesleklerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

80 DÖNÜM TARLAYA 6 BİN HALI

Halı tarlalarında çalışan Hatice Kaçar, "Sabah erkenden başlıyoruz. Akşama kadar halıları çevirip, güneşlendiriyoruz. Yağmur yağınca topluyoruz. Genel olarak hep kadınlar çalışıyor" dedi.

Nilüfer Avşar ise dokuduğu halıların güneşlenmeye getirildiğini görünce mutlu olduğunu ifade etti.

Halı tarlalarından sorumlu Ayşe Akbaba ise bu yıl 80 dönümlük alanda 6 bin halı beklediklerini belirtiyor. Akbaba, "Halılarımızı pastel renkleri alması için güneşlendiriyoruz. Genelde kadınlarımız çalışıyor. Onların el emeği çok. Gençlerimize de bu sevgiyi kazandırmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

Eylül ayına kadar süren güneşlendirme işlemi, yağmurlu günlerin başlamasıyla birlikte sona eriyor ve tarlalar tekrar buğday ve diğer ürünlerin ekimine hazırlanıyor.

79333-12-5oqk.webp

79333-5-rzkm.webp

79333-8-pspf.webp

79333-9-wnfx.webp

79333-1-ig1s.webp

79333-3-4cqg.webp

79333-4-7v0o.webp

Son Haberler
Alacak kavgası kanlı bitti Gündem
Alacak kavgası kanlı bitti
Efe Naipoğlu dünya gol kralı oldu Spor
Efe Naipoğlu dünya gol kralı oldu
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı Gündem
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı
Almanya’da yollar göle döndü Dünya
Almanya’da yollar göle döndü
Bodrumspor'un adı değişti Spor
Bodrumspor'un adı değişti
Chelsea'de Abramoviç laneti Spor
Chelsea'de Abramoviç laneti
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı Dünya
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı