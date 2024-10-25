Türkiye’nin en şanslı ailesine Cumhurbaşkanı’ndan yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP’li eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak’a Dışişleri Bakanlığı görevinden büyükelçiliğe atandı. Eski bakanın kardeşi Koytak’a Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne atandı.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

AK Partili eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2005 yılında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık görevine başladı.

2008 ve 2014 arasında Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüten Koytak, 2014’te başbakanlık müşavirliğine getirildi. 2016 yılında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olmasının ardından 2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı.

Eski bakan Sayan’ın bir diğer kardeşi Fatih Sayan’de devlet kadrolarında yer alıyor. Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı yapıyor.

METİN FEYZİOĞLU’NA YENİ GÖREV

Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarından diğer isimlerde dikkat çekti. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Prag Büyükelçisi olarak görev yapan Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Öte yandan Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak da Şebnem İncesu atandı. Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.