Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanları arasında gösterilen Reina hakkında iflas kararı. Ünlülerin akın ettiği Reina'ya 2017 yılında düzenlenen saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmişti.

Ünlüler akın ediyordu. 'Reina' denince Türkiye'nin en ünlü eğlence merkezlerinden biri sayılıyordu. Reina'yı 2017 yılbaşı gecesi Abdulgadir Masharipov adındaki Özbek asıllı teririst 39 kişi katletmişti.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi işte bir zamanların ünlerin akın ettiği o eğlence merkezi hakkınta karar verdi. Türkiye'nin en en ünlü eğlence mekanları arasında yer alan Reina'nın sahibi olan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi. Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Reina'ya yönelik 2017 yılbaşı akşamında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardında mekan uzun süre kapalı kalmış ve şirket borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Sadece işçi alacakları 3 milyon TL'yi bulunan şirket söz konusu ödemeleri de yapamamıştı.

reina44455.jpg

terorist2233.jpg

aaauuu.jpg

aaa8889.jpg

İlgili Haberler
Konya’da düşen uçağın pilotunun paraşütle atladığı anlar ortaya çıktı
Ramazanda kumpas kurarsam orucum bozulur mu? Yılmaz Özdil açıkladı
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Naci Görür hakkındaki suçlamaları duyunca çileden çıktı. 'Hakaret etmek istemiyorum' diyerek kendini zor tuttu
Son Haberler
Bir kent büyükşehir oluyor. Açıklanmak için Erdoğan'ı bekliyor Gündem
Bir kent büyükşehir oluyor. Açıklanmak için Erdoğan'ı bekliyor
Askeri uçak kazasında kahreden şansızlık Gündem
Askeri uçak kazasında kahreden şansızlık
15 yaşında amca katili oldu Gündem
15 yaşında amca katili oldu
KKM’de düşüş sürüyor Ekonomi
KKM’de düşüş sürüyor
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ Gündem
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar Gündem
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor?