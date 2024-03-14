Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi

Ünlüler akın ediyordu. 'Reina' denince Türkiye'nin en ünlü eğlence merkezlerinden biri sayılıyordu. Reina'yı 2017 yılbaşı gecesi Abdulgadir Masharipov adındaki Özbek asıllı teririst 39 kişi katletmişti.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi işte bir zamanların ünlerin akın ettiği o eğlence merkezi hakkınta karar verdi. Türkiye'nin en en ünlü eğlence mekanları arasında yer alan Reina'nın sahibi olan Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına karar verdi. Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Reina'ya yönelik 2017 yılbaşı akşamında IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardında mekan uzun süre kapalı kalmış ve şirket borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Sadece işçi alacakları 3 milyon TL'yi bulunan şirket söz konusu ödemeleri de yapamamıştı.