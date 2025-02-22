Türkiye’nin en uzun nehri buz pistine döndü

Kaynak: İHA
Türkiye’nin en uzun nehri buz pistine döndü

Kar yağışının etkili olduğu Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri adeta buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri kısmen buz tuttu.

buz.jpgSibirya soğuklarının etkili olduğu Sivas'ta, soğuk hava etkisini artırarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

buz1.jpg Düşen sıcaklık nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nin, kent merkezinden geçen kısımlarının büyük bir bölümü buz tuttu.

buz3.jpgSoğuk havanın etkisiyle su akışının az olduğu bölümlerde buzlanma meydana gelirken, soğuk hava dalgasının bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

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