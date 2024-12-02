Türkiye'nin en zengin kadını İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında? Google'da herkes onu arıyor

Forbes dergisi 2024 yılı Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı.

İpek Kıraç, Türkiye'nin en zenginleri sıralamasında yer aldı. Türkiye'nin en zengin 6. kişisi olan İpek Kıraç, dünyanın en zenginleri listesinde de yer aldı.

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İşte, Türkiye'nin en zengin kadını unvanına sahip İpek Kıraç'ın hayatı ve biyografisi.

İPEK KIRAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1984 yılında İstanbul'da doğan İpek Kıraç, 40 yaşında ve ünlü iş insanı Vehbi Koç'un torunudur.

İPEK KIRAÇ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Milyardar iş insanı evli değil ve çocuğu yok.

İPEK KIRAÇ'IN EĞİTİMİ, KARİYERİ VE HAYATI

2016 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi olan İpek Kıraç, eğitim hayatında Koç Özel Lisesi'nde başladı. 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu ve 2009 yılında aynı üniversitede Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine başladı.

UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yapan Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı ve Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde staj yaptı.

2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’de CEO olarak görev yaptı. Görevi boyunca başarılı hamleleriyle iş dünyasında dikkat çekti. İpek Kıraç, Sirena Marine’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini hala sürdürmektedir.

Aynı zamanda Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

Yanı sıra, Koç Okulu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerini yapmaktadır.