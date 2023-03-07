7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye'nin sıralaması değişmedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 537 puanla 16. sırada yer aldı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:59
Takip Et

Türkiye'nin FIBA sıralaması değişmedi

Türkiye'nin sıralaması değişmedi
+
Aa
-

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçların tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasını duyurdu. Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı I Grubu’nu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı sağlayamayan Türkiye, puanını 537’ye yükselterek 16. sıradaki yerini korudu. Listenin ilk basamağında İspanya bulunurken, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Avustralya yer aldı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın ilk 20 basamağındaki takımlar ve puanları şu şekilde:
1. İspanya 758.3 puan
2. ABD 757.2 puan
3. Avustralya 740.2 puan
4. Arjantin 733.6 puan
5. Fransa 715.9 puan
6. Sırbistan 710.2 puan
7. Slovenya 701.9 puan
8. Litvanya 670.4 puan
9. Yunanistan 665.1 puan
10. İtalya 650.4 puan
11. Almanya 643.5 puan
12. Çekya 593.8 puan
13. Brezilya 593.6 puan
14. Polonya 591.1 puan
15. Kanada 577.8 puan
16. Türkiye 537 puan
17. Venezuela 523 puan
18. Karadağ 517 puan
19. Nijerya 461.4 puan
20. Porto Riko 455.4 puan (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Hakan Keleş'ten flaş itiraf
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Avrupa kulüplerinin gözü Ferdi Kadıoğlu'nda. Bonservisi belli oldu
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Hakan Keleş'ten Karagümrük maçı hakkında açıklama
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
﻿Katar'dan gelen insani yardım ekipleri Türkiye'den ayrılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.