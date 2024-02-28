Türkiye'nin 'gizli anayasası' güncelleniyor. 'Kırmızı kitap' olarak biliniyor

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi adına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği düğmeye bastı.

Gizliliği sebebiyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine dönük Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlandı.

GÖZLER NİSAN’DAKİ MGK’DE

Çalışmaların sonrasında konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında toplanması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması öngörülüyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kapsamı itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde açıklayan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere bakılarak belirli sürelerde Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncellenmekte.

NE OLMUŞTU?

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması maksadıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler çerçevesinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları içeren Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi en son 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada konuya ilişkin "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur" ifadesi kullanılmıştı.