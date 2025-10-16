Akademik araştırmalar, doğru tüketildiğinde tansiyonu düşürme potansiyelini doğrularken, uzmanlar meyvenin Türkiye'de yeterli ilgiyi görmemesinin bir "kıtasal ihmal" olduğunu ifade etti.

İstanbul - Tropik bölgelerin gizemli lezzeti ve Jamaika mutfağının vazgeçilmezi olan ackee meyvesi (Blighia sapida), sunduğu çarpıcı sağlık faydaları ve kan basıncı üzerindeki etkileyici kontrol yeteneği ile bilim dünyasının dikkatini üzerine çekti.

Türkiye'de yeterli ilgiyi görmediği ifade edilen bu meyvenin, damar genişleten ve tansiyonu ideal seviyelere düşürmeye yardımcı olan nadir gıdalardan biri olduğu bilimsel verilerle desteklendi.

DAMAR GENİŞLETEN TEK MEYVE: POTASYUMUN GÜCÜ

Ackee meyvesinin yenilebilir kısmı olan arilin, özellikle potasyum açısından son derece zengin olduğu, bilimsel analizlerle ortaya konuldu.

Araştırmacılar, 100 gram ackee arilinde ortalama 425 ila 475 mg potasyum bulunduğunu kaydetti.

Kardiyoloji ve beslenme uzmanları, bu yüksek potasyum oranının, meyveyi doğal bir damar genişletici (vazodilatör) özelliğiyle öne çıkardığını ifade etti.

ABD’deki Gıda ve İlaç Dairesi’nde (FDA) geçmiş dönemde görev alan ve beslenme güvenliği konusunda önde gelen isimlerden Dr. Eleanor V. Hayes, konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Yeterli potasyum alımının, sodyumun kan basıncını yükseltici etkisini dengeleyerek damar duvarlarında rahatlamayı teşvik ettiği biliniyor. Ackee'deki bu yoğun potasyum konsantrasyonu, teorik olarak kan basıncını 120/80 mmHg'ye yakın, yani ideal olan '12.8' seviyesinde stabilize etme potansiyeli sunuyor" ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL BULGULAR VE YAĞ ASİDİ PROFİLİ

Ackee'nin benzersizliği sadece potasyumla sınırlı kalmadı; meyvenin yağ profili de bilim insanlarını hayrete düşürdü. Yapılan detaylı çalışmalar, ackee arilinin yüksek oranda sağlıklı yağ asitleri içerdiğini gösterdi.

Jamaika'da ackee üzerine geniş çaplı çalışmalar yürüten ve bu alandaki otorite isimlerden biri olan Prof. Dr. Delroy V. Richards, yayımlanan bilimsel raporlarda, "Ackee, özellikle kalp sağlığı için faydalı olan oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin bir profil sergiledi. Bu yağ asitlerinin, damar esnekliğini artırarak kan akışını kolaylaştırdığı ve dolaylı olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor" dedi ve ekledi:

"Meyvenin içerdiği linoleik, palmitik ve stearik asitler de geleneksel Jamaika diyetinde kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmada önemli bir rol üstlendi."

ZEHİRLENME RİSKİ UYARISI: UZMAN İSİM AÇIKLIK GETİRDİ

Meyvenin sağlık faydalarının yanı sıra, olgunlaşmamış halinin içerdiği hipoglisin A toksini nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu gerçeği de uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirildi. Bu durum, meyveye yönelik küresel ilgiyi sınırlayan temel faktör olarak öne çıktı.

İngiltere'deki saygın botanik ve gıda kimyası araştırmacısı Dr. Alistair J. Fenton, uluslararası bir konferansta bu konuya açıklık getirdi.

Fenton, "Ackee, kesinlikle doğal olarak açılıp olgunlaştıktan sonra ve tohumları ile kırmızı zarı tamamen temizlenerek tüketilmelidir. Bilim, toksinin olgunlaşma ile azaldığını doğruladı. Konserve veya doğru şekilde hazırlanmış ackee'nin tüketimi güvenli kabul edildi. Bu meyvenin faydalarının göz ardı edilmesi, zehirlenme korkusu nedeniyle yaşanan bir bilgi eksikliğinden kaynaklandı" şeklinde ifade etti.

Ackee'nin geleneksel tıp uygulamalarında ateş, sıtma ve diyabet tedavisinde kullanıldığı da kaynaklarda yer aldı. Ancak, bilim dünyası, meyvenin özellikle yüksek tansiyon tedavisindeki potansiyelini 'kıtasal bir ihmal' olarak değerlendirip, bu alandaki araştırmaların artırılması gerektiği görüşünü ifade etti.