Türkiye'nin gururu dünya devlerini ezdi geçti. Rakipleri yanına bile yaklaşamadı

Türkiye’nin gıda devi Ülker, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) değerlendirmesinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Ocak 2025 itibariyle 484 şirketin yer aldığı listede en yüksek puanı alarak liderliğini pekiştiren Ülker, bu başarısı ile Borsa İstanbul’daki tüm sektörlerden şirketler arasında da birinci konumda bulunuyor.

LSEG, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, atık yönetimi, iş gücü uygulamaları, insan hakları, tedarik zinciri yönetimi gibi başlıklarda 100'ün üzerinde kriteri değerlendiriyor. Ülker, bu kriterlerin tümünde yüksek performans göstererek, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki güçlü liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, "Sürekli gelişen bir yönetişim yapısı oluşturmayı ve risklere karşı dayanıklılığımızı artırmayı hedefliyoruz. ESG kapsamında ikinci kez dünya birincisi olmak, stratejimizin doğruluğunu gösteriyor" dedi.

Ayrıca, 2024 yılında yapılan 7 yıl vadeli 550 milyon dolarlık sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracının, uluslararası yatırımcıların Ülker’e duyduğu güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Ülker’in sürdürülebilirlik alanındaki bu başarıları, hem yerel hem de global pazarda çevresel ve sosyal sorumluluk projelerinde güçlü bir örnek teşkil ediyor.