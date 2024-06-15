Türkiye'nin her şehrini yılanlar bastı

Türkiye'ye sıcak havanın etkisiyle adeta kavrulurken, kış uykusundan uyandıktan sonra etrafa yayılan yılanlar vatandaşların korulu rüyası haline geldi. Her taşın altından neredeyse yılan çıkıyor dense yalan olmaz.

Şehirlerde bile kaldırımlara kadar çıkan yılanlar, araçlara, evlere girerek kendilerine sığınacak yer bulma gayretindeler.

İtfaiyenin yangın çok yılan yakalama operasyonuna gittiğini belirten vatandaşlar "Her şehrimizden yılan haberleri gelmeye devam ediyor. Belki zararsızlar ama insan karşı karşıya kalınca korunma içgüdüsüyle harekete geçiyor" yorumun yaptı.

Elazığ’ın merkeze bağlı Erbildi köyünde bir kişi yol üzerinde boyları yaklaşık 2 metre olan 2 yılan gördü. O anları cep telefonunu çıkaran kişi kayıt altına aldı. 2 dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.