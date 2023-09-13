Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı

Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla uluslararası uyuşturucu ticaretine karıştığı şüphesiyle aradığı bir kişi Kosova’da gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı

Kosova polisinden yapılan açıklamada, “FAST-Kosova Kaçakları Aktif Olarak Arama Birimi" tarafından ülkenin batısındaki İpek şehrinde görevli diğer güvenlik birimleriyle koordineli olarak şüphelinin konumu tespit edilerek, yakalandığı belirtildi.

“Türk devlet yetkilileri adına Interpol tarafından aranan şahsın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karıştığından şüpheleniliyor. Olayla ilgili bu gibi durumlarda uygulanan prosedürlere göre tedbir alınacaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Kosova polisinin, uluslararası düzeyde polis işbirliğinin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere ülkedeki tüm yasa dışı olayları önleme ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

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