Türkiye'nin kaderi 10 Ekim'de belli olacak

2032 Avrupa Futbol şampiyonası adaylığı kapsamında gönderilen evrakların ihale sürecine uygunluğu için UEFA ile çalışmalar başladı.

Olumlu karar çıkarsa EURO 2032, İtalya ve Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek.

İki ülke federasyonu evrakları UEFA’ya sundu.

İhale süreciyle ilgili son bilgileri aktaran Football FanCast’ın haberine göre, UEFA ortak teklifler için sunulacak belgelerin ihale gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için FIGC (İtalya Futbol Federasyonu) ve TFF ile birlikte çalışma yapacak.

Ortak teklif bu gereklilikleri karşılıyorsa, 10 Ekim'de yapılacak toplantıda UEFA İcra Komitesin'de karar çıkacak.

Mekanlar ve maç programlarına ilişkin kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek.