Türkiye'nin kaderi 10 Ekim'de belli olacak

Nefesler tutuldu! İtalya ve Türkiye’nin birlikte düzenlemek için başvurduğu EURO 2032 için karar günü 10 Ekim'de.

Türkiye'nin kaderi 10 Ekim'de belli olacak

2032 Avrupa Futbol şampiyonası adaylığı kapsamında gönderilen evrakların ihale sürecine uygunluğu için UEFA ile çalışmalar başladı.

Olumlu karar çıkarsa EURO 2032, İtalya ve Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek.

İki ülke federasyonu evrakları UEFA’ya sundu.

İhale süreciyle ilgili son bilgileri aktaran Football FanCast’ın haberine göre, UEFA ortak teklifler için sunulacak belgelerin ihale gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için FIGC (İtalya Futbol Federasyonu) ve TFF ile birlikte çalışma yapacak.

Ortak teklif bu gereklilikleri karşılıyorsa, 10 Ekim'de yapılacak toplantıda UEFA İcra Komitesin'de karar çıkacak.

Mekanlar ve maç programlarına ilişkin kararlar daha sonraki bir aşamada verilecek.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler? Keşfet
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü Sağlık
Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş