Türkiye’nin kayıp çocuklarda küresel iş birliğinden yararlanamıyor

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Kaybolan Çocuklar Raporu hazırladı. Rapor, Türkiye’deki kayıp çocuklar gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enstitünün raporunda “Çalışmanın en çarpıcı bulgusu, Türkiye’nin kaybolan çocuklar konusundaki uluslararası ağlara üye olmaması ve dolayısıyla, çocukların bulunması için hayati önem taşıyan küresel iş birliği fırsatlarından yararlanamamasıdır. Türkiye özelinde etkili çözümler üretebilmek için, ulusal düzeyde kapsamlı stratejiler geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği ağlarına aktif katılım sağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ORTADA VERİ YOK

Türkiye’de kaybolan çocuklarla ilgili veri üretimi ve erişim sorunları çözülmeden etkili politikalar geliştirmenin mümkün olmadığına vurgu yapılan raporda, uluslararası uygulamaları inceleyip başarılı yaklaşımlardan faydalanmanın önemine değinildi. Bunun yanında rapora göre, uluslararası alanda Avrupa ülkeleri, Amerika, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler; hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çeşitli sistemler ve politikalar geliştirerek, kaybolan çocuk vakalarına daha etkili çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Yapılan çalışmalara göre 2022 yılında dünya genelinde ülkeler bazında kaybolan çocuk sayıları şu şekilde kaydedildi:

• Avustralya’da her yıl yaklaşık 20 bin çocuk,

• Kanada’da her yıl yaklaşık 45.288 çocuk,

• Almanya’da her yıl yaklaşık 100 bin çocuk,

• Hindistan’da her yıl yaklaşık 96 bin çocuk,

• Rusya’da yaklaşık 45 bin çocuk,

• İspanya’da her yıl yaklaşık 20 bin çocuk,

• Birleşik Krallık’ta her yıl yaklaşık 112.853 çocuk,

• Meksika’da 120 bin çocuk,

• Brezilya’da 40 bin çocuk,

• Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 460 bin çocuk.