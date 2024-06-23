Türkiye'nin konuştuğu davada baba Cihantimur mahkemeye 2 milyon dolar teklif etti

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV aracının tamiri için yol kenarında duran Oğuz Murat Aci’ye 17 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur lüks aracıyla çaraparak ölümüne neden olmuştu.

Cihantimur, olay sonrası annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırıldı ancak yine de yargılanmak kurtulamadı. Annesiyle birlikte kaçtığı ABD’de yakalanarak hakim karşısına çıkartılan anne ve oğul tutuklandı.

Boston’da yeniden hakim karşısına çıkan Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, mahkeme hakimi Donald L. Cabell’e dün müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için yeni bir dilekçe daha sunduğu öğrenildi.

Cihantimur’un avukatları hakime müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için Türkiye’de babasına ait 2 milyon dolar değerindeki bir gayrimenkulü teminat olarak göstermeye hazır olduklarını dilekçe yoluyla aktardı.

Dilekçe’de, Cihantimur’un kefaletle serbest kalması için gösterdikleri babası Bülent Cihantimur’a ait 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen gayrimenkulün, Türkiye’de olmasının mahkeme için sorun teşkil etmeyeceğini belirtilirken, daha önce yurtdışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest kalan bazı sanıklarla ilgili geçmişte bazı davalarda alınan kararlar emsal olarak gösterildi.

‘TAHLİYE ŞARTLARINA İLİŞKİN ÖNERİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK AMAÇLI’

Cihantimur’un avukatları Weinberg ve Kelleher, hakim Cabel’e sundukları bu dilekçenin, son duruşmada belirlenen tahliye şartlarına ilişkin önerilerini güçlendirmek amaçlı olduğunu belirtti. Dilekçede, Cihantimur’un babasının Türkiye’deki mülkünün maddi değerinin sahibine göre 2 milyon doları aştığı kaydedildi.

Cihantimur’un avukatları, daha önce Massachusetts eyaletinde görülen davalarda sanıklar Roger Knox ve Edward Pennings’in, ABD dışındaki mal varlıklarını teminat göstererek kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılandıkları belirtildi.

Cihantimur’un avukatları müvekkillerinin kefaletle serbest kalması için sundukları 2 milyon dolarlık teminatla ilgili ayrıntıların daha önce mahkemeye sundukları gizlilik kararı bulunan başvuruda yer aldığı kaydedildi