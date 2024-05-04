Türkiye'nin konuştuğu maçta neler oldu neler. Esenler Erok Serikli gençlere acımadı

Kaynak: DHA
Türkiye'nin konuştuğu maçta neler oldu neler. Esenler Erok Serikli gençlere acımadı
Genç takımla sahaya çıkan Serik Belediyespor'u 6-0 yenen Esenler Erokspor şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta ligin 38'inci ve son haftasında Antalya'da oynanan maçta Serik Belediyespor'u 6-0 yenen Esenler Erokspor şampiyon olarak 1’inci Lig'e yükseldi.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan ligin son hafta maçında Serik Belediyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

genc-takimla-sahaya-cikan-serik-belediye-49342-3.jpg

Serik Belediyesporlu futbolcular, geçen perşembe günü sosyal medyada yaptıkları açıklamada Zonguldak Kömürspor maçından sonra yalnız bırakıldıkları, peşinatlar ve maç başı ödemelerini alamadıkları, bu konuda muhatap bulamadıkları ve mağdur edildikleri gerekçesiyle Esenler Erokspor maçına çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

Bunun üzerine Serik Belediyespor yönetimi maçtan bir gün önce aldığı kararla altyapı oyuncuları ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Serik Belediyespor ile Esenler Erokspor maçı öncesi Serik Belediyespor'da oynayan futbolcular stada gelerek maça çıkmak istedi ancak yönetim oyunculara izin vermedi.

whatsapp-image-2024-05-04-at-19-34-35.jpeg

Serik Belediyespor takımı sahaya gençlerle çıktı. Serik Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Esenler Erokspor 6-0 kazandı.

Maç sonunda Esenler Eroksporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluğu kutladı.

Esenler Erokspor'un şampiyonluk için yarıştığı rakibi Vanspor, Serik Belediyespor'un bu kararını protesto etmek amacıyla Bursaspor karşılaşmasının 20 dakikasında sahadan çekilmişti.

genc-takimla-sahaya-cikan-serik-belediye-49342-2.jpg

İlgili Haberler
Sivasspor'dan Galatasaray'a kötü haber. Saatler kala açıklandı
Hikmet Karaman havalara uçtu
Galatasaray uzatmalarda kazandı. Bütün umutları yıktı geçti
Real Madrid kazandı Bernabeu 'Arda Güler' diye inledi
Yunus Akgün sona geldi
TFF 2. Lig'de oldu. Kaleyi açtılar göz göre göre gol yediler
Erden Timur Ali Koç'un hayret ettiren isteğini açıkladı
Acun Ilıcalı yıkıldı. En büyük hayali suya düştü
Adana Demirspor'u 2003'lü futbolcusu kurtardı. Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
TFF 2. Lig play off eşleşmeleri belli oldu Spor
TFF 2. Lig play off eşleşmeleri belli oldu
AKP’li eski başkan belediyeden lüks eşyalarını geri istedi. Şatafatlı makam odasıyla gündem olmuştu Gündem
AKP’li eski başkan belediyeden lüks eşyalarını geri istedi. Şatafatlı makam odasıyla gündem olmuştu
Sivasspor'dan Galatasaray'a kötü haber. Saatler kala açıklandı Spor
Sivasspor'dan Galatasaray'a kötü haber. Saatler kala açıklandı
Hikmet Karaman havalara uçtu Spor
Hikmet Karaman havalara uçtu
Hindistan'daki tren kirliliğiyle gündem oldu Video
Hindistan'daki tren kirliliğiyle gündem oldu
Memur ve Emekli ne kadar zam alacak? Uzman isim hesapladı Ekonomi
Memur ve Emekli ne kadar zam alacak? Uzman isim hesapladı