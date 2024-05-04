Türkiye'nin konuştuğu maçta neler oldu neler. Esenler Erok Serikli gençlere acımadı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta ligin 38'inci ve son haftasında Antalya'da oynanan maçta Serik Belediyespor'u 6-0 yenen Esenler Erokspor şampiyon olarak 1’inci Lig'e yükseldi.

Serik İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan ligin son hafta maçında Serik Belediyespor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Serik Belediyesporlu futbolcular, geçen perşembe günü sosyal medyada yaptıkları açıklamada Zonguldak Kömürspor maçından sonra yalnız bırakıldıkları, peşinatlar ve maç başı ödemelerini alamadıkları, bu konuda muhatap bulamadıkları ve mağdur edildikleri gerekçesiyle Esenler Erokspor maçına çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

Bunun üzerine Serik Belediyespor yönetimi maçtan bir gün önce aldığı kararla altyapı oyuncuları ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Serik Belediyespor ile Esenler Erokspor maçı öncesi Serik Belediyespor'da oynayan futbolcular stada gelerek maça çıkmak istedi ancak yönetim oyunculara izin vermedi.

Serik Belediyespor takımı sahaya gençlerle çıktı. Serik Belediyespor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Esenler Erokspor 6-0 kazandı.

Maç sonunda Esenler Eroksporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler şampiyonluğu kutladı.

Esenler Erokspor'un şampiyonluk için yarıştığı rakibi Vanspor, Serik Belediyespor'un bu kararını protesto etmek amacıyla Bursaspor karşılaşmasının 20 dakikasında sahadan çekilmişti.