Türkiye'nin konuştuğu vurgunda Fatih Terim'den ilk açıklama

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen dolandırıcılıkta; eski banka müdürü Seçil Erzan; ünlü futbolcu ve iş insanlarından yüksek faiz vaadiyle para toplamış ancak geri ödememişti.

Erzan'ın paraları "Fatih Terim Fonu" altında topladığı ortaya çıkmıştı.

Kendisi adına kurulan fona 3 milyon dolar yatırdığı iddia edilen Fatih Terim suskunluğunu bozdu, hakkında çıkan iddialar ile ilgili ilk kez konuştu.

Fatih Terim, “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar” dedi.

SEMİH KAYA VE AYHAN AKMAN'A SORUŞTURMA

Bu arada soruşturmada yer alan isimler arasında bulunan eski futbolcu Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve Ayhan Akman hakkında Seçil Erzan’dan tehditle para aldıkları iddiasıyla ‘tefecilik’ suçundan soruşturma açıldığı ortaya çıktı.