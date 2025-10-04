Türkiye'nin kozmetik devi iflasın eşiğinde. Yangında fabrikası küle dönmüştü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 Ekim 2024’te yaşanan yangın felaketi, Gorka Kozmetik’i derinden sarstı. 21 yıllık sektör deneyimine sahip şirketin fabrikası, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Patlama sesleriyle yankılanan yangın, ekiplerin 3 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Ancak bu felaket, Gorka Kozmetik’in ekonomik krizini derinleştirdi. Şirket, mali yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelerek konkordato talebinde bulundu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Eylül 2025 itibarıyla şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. Konkordato sürecini değerlendirmek üzere üç uzman bilirkişi, komiser olarak atandı.

Duruşma, 23 Aralık 2025’te görülecek. Alacaklılar, ilandan itibaren 7 gün içinde itiraz hakkına sahip. 2004’te kurulan Gorka Group, dünya genelinde faaliyet gösteren bir şirketler grubu olarak tanınıyor. 2016’da üretime başlayan Gorka Kozmetik, kısa sürede Avrupa başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Private label üretimde uzmanlaşan firma, tuvalet kenar blokları, deterjanlar, kremler, el sabunları ve dezenfektanlar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Şirket, hızlı üretim ve zamanında teslimat ilkesiyle sektörde fark yarattı.

Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı! Alevler hızla büyüdü

Tesis içi laboratuvarı, müşteri ihtiyaçlarına özel formülasyonlar geliştirirken, tasarım ekibi markalara özel ambalajlar üretiyor. Ancak yangın, bu başarı hikayesini gölgeledi. Fabrikanın hurdaya dönmesi, üretim kapasitesini sıfırladı ve şirketi mali darboğaza sürükledi.