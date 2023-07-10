Türkiye’nin NATO Zirvesi’nde AB’ye mesajı ses getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB çıkışına NATO Genel Sekreterinden ‘destekliyorum’ yanıtı

Türkiye’nin NATO Zirvesi’nde AB’ye mesajı ses getirdi

VOA Türkçe'nin haberine göre; 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne Türkiye’den sert mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’a gitmeden önce yaptığı açıklamada, "AB’de Türkiye’nin önünü açın, biz de İsveç’in önünü açalım" dedi. Bu sözler NATO kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

ERDOĞAN’DAN AB’YE SÖZLERİNİ TUTUN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmeden önce, "Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var" diye konuştu.

STOLTENBERG: TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUM

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına cevap verdi. Stoltenberg, "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum. Türkiye’nin güvenlik kaygılarını da anlıyoruz. Ancak İsveç'i NATO'ya sokmak için çok çalışıyoruz. İsveç'in üyeliği konusunda Vilnius zirvesinde olumlu bir karara varmak hala mümkün" ifadelerini kullandı.

Zirveye Türkiye’den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılıyor.

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