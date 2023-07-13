Türkiye'nin ödüllü şarap markası iflasın eşiğinde. 80 yıllık dev firmaydı

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, 1943 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde üretime başlayarak yola çıkan Yazgan Şarapçılık markası yaşadığı darboğazı aşarak yoluna devam etmek için konkordato talep etmişti.

Başvuru dosyasını inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti. Bu süreçte kayyum atanan şirketin alacakları belirlenerek ödeme takvimi oluşturuldu.

Oluşturulan ödeme takvimi kesinleştirilerek mahkeme tarafından onaylandı. Mahkeme hem şirket hem de şirketin 4 ortağından 3’ü hakkındaki konkordato kararını kesinleştirdi.

Borçlar 6 ay sonra 12 eşit taksitte 3’er aylık dönemlerle ödenecek. Kararla konkordato komiserlerinin de görevine son verildi. Karara karşı çıkan alacaklılar istinafa başvurabilecek.

Mahkemenin kararı şu şekilde:

Davacılar, Cengiz Yazgan, Mehmet Ferit Okyay, Mehmet Selim Yazgan, Murat Yazgan, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Limited Şirketinin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2021/811 esas sayılı dosyasından05/07/2023 tarihli duruşmada verilen karar gereğince;

1-Davacı MURAT YAZGAN'ın konkordato davasının reddine,

Mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve komiser heyetinin görevine son verilmesine,

2-Davacı borçlu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün BORNOVA - 11035 sicil numarasında kayıtlı YAZGAN ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

3-Davacı borçlu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün BORNOVA- 11036 sicil numarasında kayıtlı YAZGAN ŞARAPÇILIK VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nin

4-Davacı TCK Nolu CENGİZ YAZGAN'ın

5-Davacı TCK Nolu MEHMET SELİM YAZGAN'ın

6-Davacı TCK Nolu MEHMET FERİT OKYAY'ın konkordato davasının kabulü ile, konkordatonun İİK'nın 306. maddesi uyarınca tasdikine,

İİK nun 305/son maddesi uyarınca; revize edilmiş konkordato projesi gereğince, konkordatoya tabi borçların, konkordatonun tasdikine dair kararın verildiği tarihi takip eden ay başından itibaren ilk altı ay ödemesiz, üçer aylık dönemlerde 12 eşit taksitte ödenmesine,

İİK'nın 308/c maddesi uyarınca konkordato tasdik kararı bağlayıcı hale geldiğinden ve bundan böyle konkordato tasdik hükümleri uygulanacağından tedbirlerin kaldırılmasına,

Konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine,

İİK'nın 306/2 maddesi uyarınca konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli kayyım tayinine, kayyım olarak Dilek Turan Ertaşkın'ın atanmasına, kayyımın görevinin konkordatoya tabi borcun ödenmesi süresince devamına,

Dair; oy birliğiyle İİK'nın 308/a maddesi uyarınca borçlu davacı yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren, konkordatoya itiraz eden alacaklılar yönünden, konkordatonun tasdiki kararının ilanından itibaren 10 günlük sürede İstinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın

İİK.288 maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/07/2023