Türkiye'nin ödüllü zeytinyağı devi iflasın pençesinde. En çok ihracat yapan firmaydı

Ege’nin ödüllü zeytinyağı devi Olivos, mali krizle sarsıldı. Konkordato talebinde bulunan şirket, mahkemeden üç aylık geçici mühlet aldı. İlk duruşma 6 Kasım’da.

Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerine layık görülen Olivos Gıda, ekonomik darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay için 13 Ağustos 2025’ten itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre, şirketlerin mali yapısını toparlaması için kritik bir fırsat sunuyor.

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici komiser olarak atadı. Erk, şirketlerin mali durumunu inceleyecek ve alacaklıların haklarını koruyarak rapor hazırlayacak. Olivos Pazarlama A.Ş. 220697, SDA Gıda Tarım A.Ş. ise 273873 sicil numarasıyla İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı. Selçuk Atalay da bireysel olarak konkordato sürecine dahil edildi.

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025’te saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda görülecek. Mahkeme, kararın ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanıdı. İtirazlar, konkordato talebinin reddi için mahkemeye sunulabilecek.

Olivos, zeytinyağı sektöründe yenilikçi ürünleri ve ihracat başarılarıyla tanınıyor. Ancak artan üretim maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel rekabetin etkisiyle mali sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Sektör uzmanları, şirketin konkordato sürecinde borçlarını yapılandırarak toparlanma şansı bulabileceğini ifade ediyor.