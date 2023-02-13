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Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak'ta arttı

Türkiye’de 2023 yılı Ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24, otomobil üretimi yüzde 48 oranında arttı. Ocak ayında toplam üretim 111 bin 837 adet, otomobil üretimi ise 70 bin 723 adet düzeyinde gerçekleşti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:09
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Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak'ta arttı yüzde 23,6 arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak'ta arttı
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Türkiye otomotiv üretimi, bu yılın ocak ayında 2022'nin aynı ayına göre yaklaşık yüzde 24 oranında artış kaydeti.

Otomotiv Sanayi Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 2023 yılı Ocak ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 53 bin 509 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında otomobil pazarı ise yüzde 29 oranında artarak ve 37 bin 288 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak ayında üretim yüzde 4 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 56 arttı, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 seviyesinde azaldı. 2021 yılı Ocak ayına göre ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 49 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 62 oranında azaldı.

2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 17, otomobil ihracatı yüzde 46 oranında arttı. Ocak ayında, toplam ihracat 79 bin 381 adet, otomobil ihracatı ise 51 bin 122 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, Euro bazında ise yüzde 29 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 40 artarak 874 milyon seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 48 artarak 811 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.

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