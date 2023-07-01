Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa uyarısı

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da bulunan Türk vatandaşlarına ve buraya seyahat etmeyi planlayanlara uyarıda bulundu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nden Fransa uyarısı

(AA) Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da başlayan ve giderek büyüyen olaylara karşı vatandaşlara uyarı yaptı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından, ülke genelinde yaşanan geniş katılımlı protesto gösterileri nedeniyle muhtelif ulaştırma ve kamu hizmetlerinde kesintiler yaşandığı, kamu binaları, özel mülkiyet ve altyapıya zarar veren şiddet eylemleri yapıldığı belirtildi.

"DÜZENLİ ŞEKİLDE TAKİP ETMELERİ TAVSİYE EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Söz konusu olaylar dikkate alınarak, başta Paris olmak üzere, Fransa'da bulunan vatandaşlarımızın veya Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın azami teyakkuzu göstermeleri ve olası gösteri alanları ile yakın çevreden uzak durmaları, muhtemel olayların gelişimini yerel makamlar ile Paris Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluğumuzun duyuruları üzerinden düzenli şekilde takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Fransa'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri sunulan Konsolosluk Çağrı Merkezine başvurmaları mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların arayabilecekleri telefon numaraları, açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

"Konsolosluk Çağrı Merkezi Fransa'dan +33 180 146335, Türkiye'den +90 312 292 29 29"

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