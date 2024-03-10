Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatı aralıkta yükselişi gösterdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin, 2023'te ham petrol ithalatı 31,4 milyon ton, petrol ürünleri üretimi 36,5 milyon ton, petrol ürünleri ihracatı ise 13,3 milyon ton olarak açıklandı.

Sektörde yurt içi tüketim 31,9 milyon ton, ihrakiye satışları ve transit rejime tabi teslimlerin dahil edildiği toplam teslim ise 2023’te 34,8 milyon ton olarak kaydedildi.

2023’te petrol ürünleri üretimi 2022’ye kıyasla yüzde 3,9 gerileme gösterirken, ithalat yüzde 26,3, ihracat yüzde 5,1, tüketim yüzde 8, ihrakiye satışları ve transit rejime tabi teslimlerin dahil edildiği toplam teslim ise yüzde 7 artış gösterdi.

İthal edilen ham petrol yurt içinde Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) ile SOCAR Türkiye'nin Star Rafinerisi'nde işleme alınıyor. Bu rafinelerin yıllık ham petrol işleme kapasitesi 42 milyon ton civarında bulunuyor.

Petrol ürünleri ihracatının çoğu Avrupa ve ABD’ye yapıldı

İhracatın ülke bazlı dağılımı incelendiğinde ABD ile Avrupa ülkeleri Türkiye'nin petrol ürünlerinin ana noktalarından oldu.

İlgili dönemde ihracatın yüzde 78'i Avrupa ülkeleri ile ABD'ye olurken, ülke bazında en fazla ihracat yüzde 28,1 ile Hollanda olarak belirlendi.