Türkiye'nin risk primi rekor seviyeye çıktı

Türkiye'nin risk primi (CDS) ekim 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 700 puana yükseldi.

Türkiye'nin risk primi rekor seviyeye çıktı

BloomberHt'de yer alan habere göre, Türkiye'de seçimlerinin ikinci turu yaklaşırken kur ve risk primi tarafında yukarı yönlü hareketler ve dalgalanmalar devam ediyor.

Bu hafta başında bankalararası piyasada Dolar/TL ilk kez 20 seviyesinin üzerini görürken, Türkiye'nin risk primi de bir eşiğin daha üzerine çıktı.

5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Seçimlerin ilk turu öncesinde 12 Mayıs'ta Türkiye'nin risk primi 505 baz puan seviyesinde kapanmıştı. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından risk priminde yükseliş ivmesi izlenmişti.

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