Türkiye'nin sanayi devleri belli oldu. İlk sırayı yine kaptırmadı

İstanbul Sanayi Odası 2023 yılı Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının ismini tek tek açıkladı.

İSO'nun 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2023 yılı sonuçlarına göre üretimde en büyük kuruluş 484 milyar liralık satışlü Tüpraş oldu. Tüpraş'ı, 238 milyar liralık satışla Ford Otomotiv izledi. Ford'un arkasında ise 227 milyar liralık satışla Star Rafineri geldi.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer aldı. Geçen sene yedinci sırada yer bulan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükseldi ve 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci oldu. Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar liralık satışla 15'nci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yaptığı açıklamaya göre üretimden satışların 2023 yılında yüzde 421 artış gösterdi. Böylece satışlar 6 trilyon 375 milyar liraya çıktı. Ancak İSO rakamlarından yapılan değerlendirmede, zayıflayan küresel talep, 6 Şubat deprem felaketi ve seçimler sonra yaşanan değişim nedeniyle önceki yıla göre gerileme yaşandı.

İSO 500'ÜN İHRACATI YÜZDE 29 DÜŞTÜ

Bahçıvan, İSO 500'ün ihracatının 2022 yılına göre yüzde 29 düşüşle 951 milyar dolara gerilediğini, Türkiye sanayi ihracatının ise binde 2 düşüşle 2.456 milyar dolara düştüğünü ifade etti. İSO 500 kuruluşlarının karlılığının da 2023 yılında zayıf kaldığın kaydeden Bahçıvan faaliyet karının yüzde 397 artarak 937 milyar liraya çıktığını ancak kârlılık oranının yüzde 12.8'den yüzde 12.5'e gerilediğini söyledi.

FİNANSMAN GİDERLERİ ARTTI

Finansman giderlerinin 2023 yılındaki dev artış yüzde 925 oranında olduğunu ve 533 milyar liraya çıktığını belirten Bahçıvan, sanayicilerin elde ettiği kârın yarısından fazlasını finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını vurguladı.

İSO 500'ÜN AKTİF TOPLAMI

Enflasyon düzeltmesi sonrası İSO 500'ün aktif toplamının yüzde 126 artarak 88 trilyon liraya çıktığını ifade eden Bahçıvan, bu artışın büyük kısmının enflasyon düzeltmesinden kaynaklandığını söyledi.

Sonuç olarak, İSO 500 araştırması, sanayi sektörünün 2023 yılında zorlu küresel ve yerel ekonomik koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini, ancak karlılık ve ihracatta zayıflık yaşadığını ortaya koydu.