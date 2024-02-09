Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK geçen yılın son ayına ilişkin sanayi üretim endeksinin sonuçların açıkladı.

TÜİK verilerine göre, aralıkta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 ARTTI

Aralıkta ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüş yaşadı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.