Türkiye'nin tatil cennetinde kimse denize giremedi

Antalya’nın Manavgat halkı, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte sahillere akın ediyor. Özellikle Boğaz olarak adlandırılan Manavgat ırmağının denizle birleştiği bölgeye akın eden vatandaşlar, güneşin batması ve havanın biraz olsun serinlemesiyle birlikte denize girerek serinlemeye çalışıyor.

GECE SAATLERİNDE DENİZE GİRİYORLAR

Aileleriyle birlikte Boğaz sahiline akın eden vatandaşların büyük bölümünün akşam yemeklerini deniz veya ırmak kenarında yedikleri gözlenirken, vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Günün yorgunluğunu ve sıcağın etkisini denize girerek atan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar evlerine gitmiyor.