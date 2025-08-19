Türkiye'nin tatlı imparatoru iflasın eşiğinde. Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı

Diyarbakır merkezli, 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, ekonomik darboğaza girdi. Türkiye’nin birçok ilinde şubeleri bulunan ünlü zincir, Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı.

Mahkeme, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı vererek konkordato komiseri atadı. Bir sonraki duruşma 6 Kasım’da görülecek. Daha önce 15 Mayıs’ta konkordato ilanı yayımlanmış, ancak 21 Temmuz’da başvuru reddedilip mühlet kaldırılmıştı. Şirket, yeniden mali yapılandırma için mahkemeye başvurdu.

Hacıbaba Pastaneleri’nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022’de yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” diyerek Türkiye’deki ekonomik durumu öven Elaldı, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu savunmuş ve AKP iktidarının politikalarına destek vermişti.

Elaldı, enflasyonun bize ait değil, dünya genelinde bir sıkıntı olduğunu söyleyip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı.

İstanbul’da eleman bulamamaktan yakınan Elaldı, insanların “tembelliğe alıştığını” iddia etmişti. Bu sözler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik zorluklar, birçok işletmeyi derinden etkiliyor. Asgari ücretle çalışanlar açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verirken, emekliler ileri yaşlarına rağmen çalışmak zorunda kalıyor.

Hacıbaba Pastaneleri de bu krizden nasibini aldı. Şirketin konkordato süreci, ekonomik sorunların işletmeler üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahkeme, Hacıbaba Pastaneleri ve bağlı kuruluşu HBB Sosyal Hizmetler için üç kişilik konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin mali durumunun düzeltilmesi için yürütülen süreç, sektördeki diğer işletmeler için de bir uyarı niteliğinde.