Türkiye’nin un ihracatında artış

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, dünyanın un tedarik noktasında ilk başvurduğu ülke olma konumunu sürdürdü.

Son 9 senedir dünya un ihracat şampiyonu olan Türkiye, bu yıl da dünyanın dört bir noktasına un ihraç etmeyi devam ettirdi. Bu çerçevede ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin un ihracatı miktar olarak yüzde 7 artarak 2 milyon tona ulaştı. Un ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 6 azalarak 777 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 2023’ü yaklaşık 3,7 milyon ton un ihracatıyla geride bıraktıklarını söyleyerek, bu rakamın rekor olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Ulusoy, "Bu yıl ise senenin ilk yarısında kazanılan ivme sayesinde yeni bir rekor kırarak 4 milyon ton un ihracatına hazırlanıyorduk. Ancak haziranda ilan edilen ithalat kısıtlaması nedeniyle hedefimizi güncellemek durumunda kaldık. İlk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre miktarsal olarak yüzde 27 önde giden un ihracatında, kısıtlama sonrası haziranda yüzde 36, temmuzda yüzde 33 düşüş yaşandı." İfadelerine yer verdi.

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