Türkiye'nin ünlü dinlenme tesisi icradan satılıyor. Molaların unutulmaz adresiydi

Ekonomik kriz büyüklü küçüklü yüzlerce firmaya zor günler geçirtiyor. Firmalar konkordatoyla boğuşuyor ya da iflas ediyor. Son olarak çok ünlü bir dinlenme tesisi de ikinci kez icradan satışa çıkartıldı.

Uzun yıllardır büyük otobüs firmaları ile transit yolcuların önemli durak noktalarından biri olarak ismini duyuran Metin Dinlenme Tesisleri yeniden icradan satışa çıkartıldı. Tesis 8 Kasım 2022 yılında tesis yaklaşık o dönemin parası ile 11 milyon TL'ye satışa çıkartılmıştı.

Geyve İcra Dairesi dev tesisi 2 parsel olarak satışı çıkartacak. Yaklaşık değeri ise toplam 60 milyon lira civarında. 14 dönüm alan üzerine kurulu olan tesiste benzin istasyonu, lokanta, alışveriş reyonu, bulaşıkhane, soğuk hava deposu gibi bölümler yer alıyor.

Tesisin bin 500 metrekare kapalı alanı bulunuyor. İcra Dairesi ilk parsel için 51 milyon 808 bin 75 lira muhammen bedel belirledi. İkinci parselim muhammen bedeli ise 8 milyon 14 bin TL.