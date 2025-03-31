Türkiye'nin ünlü markası iflasla boğuşuyor

Ankara’da faaliyet gösteren Tabi Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusu yaptı. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Korkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, Mahkeme, şirketin finansal sürecini kontrol etmek ve alacaklıların haklarını korumak amacıyla konkordato komiserleri kurulunu görevlendirdi. Hukukçu Mihriban Naillioğlu, bağımsız denetçi Cahit Serkan Kumdakcı ve tekstil sektörü uzmanı Mustafa Arslan’dan oluşan kurul, şirketin tüm işlemlerini denetleyecek.

Alacaklılar, ilanın ardından 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek. Sürecin, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak yürütüleceği belirtilirken, mahkemenin nihai kararının şirketin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.

2014 yılında kurulan Tabi Tekstil, doğallık ve rahatlığı ön planda tutan koleksiyonlarıyla biliniyordu. 2015 yılında faaliyete geçen fabrikasıyla geniş çapta üretime başlayan şirket, son yıllarda finansal dalgalanmalardan etkilendi. Sektördeki zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle ödeme güçlüğü çeken firma, konkordato sürecine girerek yeniden yapılanmayı hedefliyor.