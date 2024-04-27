Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti. Devler arasında yer alıyordu

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi iflas etti. Devler arasında yer alıyordu
Bursa'nın tekstil sektöründeki önemli şirketlerinden biri olan Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iflas ettiğini duyurdu. Sektördeki devler arasında yer alan şirketin iflası herkesi şaşırttı.

Bursa’da faaliyet gösteren Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, bu kez başarısıyla değil iflas haberleriyle gündeme geldi. Şirket, borçları nedeniyle konkordato talep etti, ancak mahkeme konkondato talebini red ederek iflasına karar verildi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 16 Nisan 2024 tarihli kararıyla Byr Sw Bilişim Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına ve iflasın aynı tarih ve saat 14:18’de açılmasına karar verdi.
Tekstil sektöründe önemli bir konumda bulunan şirketin iflası sektörde bomba etkisi yaptı. Onlarca çalışan da işlerinden oldu.

Bursa'nın dev şirketlerinden biri olduklarını belirten bir çalışan "Nasıl iflas ettiğimiz anlamış değiliz. Güzel işler yapıyorduk. İflas ettiğimiz bize söylendi. Emeklerimiz için teşekkür edildi. Şimdi işsiz kaldık. Ben hemen iş aramaya başlayacağım. Devlet işyerlerini desteklemeli" dedi.

iflas-son.jpg

a1.webp

a3.jpg

Son Haberler
Araba almayı düşününler yandı! Taşıt kredisinde faizler son 22 yılın zirvesinde Ekonomi
Araba almayı düşününler yandı! Taşıt kredisinde faizler son 22 yılın zirvesinde
Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor mu? Ancoletti’den maç sonunda bomba açıklamalar Spor
Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor mu? Ancoletti’den maç sonunda bomba açıklamalar
Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal gözünü kararttı. Topraktepe'den sürpriz Spor
Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu. İsmail Kartal gözünü kararttı. Topraktepe'den sürpriz
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
İYİ Parti'de Kurultay Günü Gündem
İYİ Parti'de Kurultay Günü
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama Yaşam
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama