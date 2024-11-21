Türkiye'nin yarım asırlık gıda devi iflas etti. 60 şubesi vardı

Türkiye’nin önde gelen peynir üreticilerinden biri olan Meşhur Peynirci, yıllarca Ankara’nın en tanınan markalarından biri olarak faaliyet gösterdi. Ancak yaşanan ekonomik krizler ve artan mali zorluklar, bu köklü firmayı iflas noktasına getirdi.

60 şubesiyle Türkiye çapında büyük bir müşteri kitlesine sahip olan firma, özellikle 2000'li yılların başında büyük bir hızla büyüyerek önemli bir sektör oyuncusu haline gelmişti. Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Meşhur Peynirci, kısa sürede Türkiye genelinde yayılmış ve sektördeki büyük markalardan biri olmayı başarmıştı.

Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, şirketin büyümesini engelledi. 2010'lu yılların ortalarına gelindiğinde, artan kira giderleri ve işçilik maliyetleri nedeniyle ciddi mali sıkıntılar baş göstermeye başladı. 2018 yılında şirket, şubelerini tek tek kapatarak yeni bir stratejiye yöneldi. Artık sadece çeşitli işletmeler aracılığıyla peynir satmaya odaklanan firma, bu yöntemle ekonomik krizi aşmayı umuyordu. Ancak tüm bu çabalar, şirketin borç yükünü hafifletmeye yetmedi.

Meşhur Peynirci, yıllar boyunca pek çok kişinin sofralarına lezzet katarken, sonunda bu köklü markanın sona erdiği haberi geldi. Ankara İflas Dairesi tarafından 14 Kasım’da alınan karar, şirketin iflasını resmen duyurdu. Yarım asır boyunca Türkiye'nin dört bir yanına peynir satan Meşhur Peynirci, ekonomik zorluklar ve stratejik hatalar nedeniyle son buldu.