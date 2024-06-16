Türkiye'nin yarım asırlık süt devi icradan satılık. Milyonlarca lira isteniyor

Temeli 1970'li yıllarda atılan Kay Süt, icradan satılacağı çıkarıldı. Kurucusu Kemal Ayhan'ın vefatının ardından el değiştiren şirketin dev tesisinin yeni Ankara Merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

İşte bu el değiştirmeden sonra ne olduysa oldu, şirket iflas yolunda yürüdü. Darboğaz giren şirket Konkordato talep etti. İşte bu andan sonra Balıkesir’in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışı gündeme geldi.

668 MİLYON LİRALIK BEDEL

Garanti Bankası, alacaklı konumda...Banka, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre tesis 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu..,Kay Süt'ün tesisi için 668 milyon TL bedel belirlendi. Kay Süt'ün icradan satış ihalesinin tarihi de belli oldu. Şirketin satış ihalesi 16 Temmuz günü.

OTEL ARAZİSİ DE İCRADAN SATILACAK

Bu arada iddiaya göre son yıllarda özelleştirme ihalelerinde aldığı tesislerle söz ettiren Yıldızlar SSS Holding’e ait İzmir Çeşme’deki değerli bir arazisinin de icradan satışı talep edildi. Halk Bankası’nın satışını istediği otel arazisi için belirlenen bedel ise 417 milyon TL. Anılan arazinin satış ihalesi ise 8 Temmuz’da yapılacak.