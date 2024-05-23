Türkiye'nin yüzde 70'inde kırmızı alarm. Geliyor!

Kaynak: DHA
Türkiye'nin yüzde 70'inde kırmızı alarm. Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlar yüzde 67 azaldı. Büyük bölümde “kuraklık'' alarmı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Nisan ayı raporunu yayınladı. 2024 yılında Nisan ayı son 53 yılın en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, Türkiye genelinde yağışlar geçen yıla göre yüzde 67 azaldı. Rapor birçok bölgede olağanüstü ve şiddetli kuraklık yaşandığı gözler önüne serdi.

YÜZDE 70

Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) haritasına göre Trakya, Çanakkale, Muğla, Mersin'in bazı bölgeleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hakkari ve Van çevreleri haricindeki tüm Türkiye'de 'şiddetli kuraklık (acil durum)' ibaresi var.

Harita Türkiye’nin yüzde 70’lik kısmının şiddetli kuralık yaşandığını gösteriyor.

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Standart Yağış İndeksi (SPI) haritasına göre ise Muğla'nın doğusundan Antalya'nın batısına olan bölge, Uşak-Kütahya'nın bir kısmı, Bolu ve Kırşehir'de bazı bölgeler 'olağanüstü kurak' olarak ilan edildi.

YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI

Türkiye geneli nisan ayı yağışı, normalinin ve geçen yıl nisan ayı yağışının altında gerçekleşti. 2023 yılı nisan ayı yağışı 86,8 kilogram iken 2024 yılı Nisan ayı yağışı metrekareye 28,5 kilogram oldu.

SON 64 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Son 64 yılında en düşük yağış alan bölgesi ise Karadeniz oldu. En fazla yağış azalması gösteren bölgelerden biri oldu. Oranı ise yüzde 84 olarak açıklandı.

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