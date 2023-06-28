Türkiye'ye 1 milyar dolar verilecek. Onay çıktı

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 1 milyar dolar tutarındaki finansmanı onayladığı bildirildi. Onaylanan finasmanın 6 Şubat depremlerinde bölgede yaşanan tahribatı gidermek ve yeniden yapılaşmayı sağlamak için kullanılacağı kaydedildi.

Türkiye'ye 1 milyar dolar verilecek. Onay çıktı

Türkiye’nin yılın ilk aylarında yaşanan yıkıcı depremlerde zarar gören bölgelerde temel kamu hizmetlerinin yeniden tesis dilmesi ve dirençli kırsal konutlar inşa etme çabalarının desteklenmesi için Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu bugün 1 milyar ABD doları tutarında bir finansmanı onayladı.

Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasar gören veya tahrip olan belediye altyapısının yeniden inşasına ve 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneyini vuran iki depremde hasar gören veya yıkılan kırsal konutların onarımına veya yeniden inşasına yardımcı olacak. Proje faaliyetleri depremden en fazla etkilenen ve yaklaşık 14 milyon insanın yaşadığı 11 ili kapsayacak.

Diğer yandan banka Türkiye'deki KOBİ'ler için 450 milyon dolar kredi sağlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantörlüğünde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanacak olan proje, MKOBİ’lerin üzerindeki likidite baskılarını hafifletmeyi, faaliyetlerini yeniden başlatmalarına ve işçileri yeniden işe alarak veya depremden etkilenen bölgeyi terk eden işçilerin yerine yenilerini işe alarak istihdamlarını kademeli olarak deprem öncesi seviyelere çıkarmalarına yardımcı olmayı amaçlanıyor.

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