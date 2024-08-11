'Türkiye'ye 20-30 milyon sığınmacı gelecek' Fatih Altaylı'nın programında korkunç iddia

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalının Teke Tek Bilim programında İklim Bilimci olan M. Levent Kurnaz’ı davet etti. Programda tüm dünyayı yakın zamanda çok daha fazla tehlike altına sokacak olan iklim krizi ve bunun Türkiye’ye olası etkileri konuşuldu.

İklim Bilimci Kurnaz iklim krizi nedeni ile Türkiye’yi vuracak kara senaryoyu açıkladı. Özellikle Hindistan ve Pakistan tarafında etkili olmasının herkes tarafından beklendiği iklim krizi nedeni ile kitlesel olarak büyük göçlerin olması bekleniyor. Kurnaz yayında bu konuya değindi ve o bölgelerden özellikle Türkiye’ye milyonlar halinde göçlerin olacağını aktardı.

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’ten gelecek olan göçlerin milyonları bulacağını açıklayan Kurnaz, bu kişilerin de geleceği ülkenin Türkiye olacağını açıkladı. Milyonlarca sığınmacının jeopolitik olarak Türkiye’den başka gidecek yerinin olmadığını belirten Kurnaz, Çin’in zaten bu sığınmacıları istemediğini ve aradaki yolda Himalayalar olduğunu, Pakistan tarafından gittiklerinde burada Türki Cumhuriyetler olduğunu ancak onların da susuzluk problemi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

“BİR SABAH SINIRIMIZDA 20-30 MİLYON SIĞINMACI OLACAK”

Geriye iki ülke kaldığını ifade eden Kurnaz İran’ın Şii mezhebinden dolayı bu kişileri istemeyeceğini çünkü sığınmacıların Sünni olduklarını belirtti. Bu sebeplerden dolayı sığınmacıların Türkiye’ye geleceklerini ve bir sabah kalktığımızda sınırlarımızda 20-30 milyon sığınmacı göreceğimizi söyledi.

TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILAR

Söz konusu programın ilgili kısmı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Hali hazırda 2011 yılından beri sürekli bir şekilde gerek yasal gerek yasa dışı yollardan ülkemize giriş yapan sığınmacıların sayısının 10 milyonu aşkın olduğu muhalefet ve STK’lar tarafından sıklıkla ifade ediliyor.