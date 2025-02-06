Türkiye'ye bu yıl turist yağacak. Yerinizi şimdiden ayırtın uyarısı yaptılar

Rusya'dan Türkiye'ye olan ilgi artıyor. Tur fiyatlarının yükselmesiyle, tatilciler Mayıs tatili için şimdiden rezervasyon yapmaya çağrılıyor.

Rusya'daki tur acenteleri, 2025 yazı için Türkiye tatillerinin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde arttığını duyurdu. Bu yıl Türkiye'ye olan talebin artacağına dikkat çeken acenteler, tatilcileri Mayıs tatilleri için şimdiden rezervasyon yapmaya çağırıyor.

Özellikle otellerin hızla dolması bekleniyor ve geriye kalan odalar ise yüksek fiyatlarla satılacak. Turizm sektörüne yönelik yapılan açıklamalara göre, 2025 Mayıs tatili için rezervasyon fiyatları 2024 yılına oranla yüzde 10 ile 30 arasında bir artış gösterdi.

TravelATA verilerine göre, 2025 yılı için Türkiye tur fiyatları ortalama yüzde 28 oranında bir yükseliş yaşadı. Örneğin, Alanya yakınlarındaki 5 yıldızlı otellerde 7 gece çift kişilik konaklama fiyatları geçen yıl 128 bin ruble (47 bin 187 TL) iken, bu yıl yüzde 15 artarak 148 bin rubleye (54 bin 560 TL) çıktı.

Ekonomik segmentteki otellerde ise fiyatlar daha makul bir seviyede arttı. Lonicera oteller zincirinde fiyatlar sadece yüzde 10 oranında artış gösterdi, ancak bu otellerin Haziran ayı için bile tamamen dolduğu belirtildi.

3 yıldızlı otellerde ise fiyat artışları daha az oldu. Level.travel'e göre, Alanya'daki 3 yıldızlı otellerin Mayıs tatili fiyatları sabit kaldı. Örneğin, Lonicera City Hotel ve Kleopatra Smile Hotel gibi otellerde 7 gece çift kişilik konaklamanın fiyatı ortalama 114 bin ruble (42 bin 023 TL) seviyelerinde.

Tur acenteleri, dinamik fiyatlandırma nedeniyle rezervasyon tarihine bağlı olarak fiyatların değişebileceği uyarısında bulunuyor. Yılbaşı tatili dönemi ile talebin düşük olduğu dönemde fiyatlar gerilerken, Ocak ayının ortasında fiyatlar günde beş kez güncellenerek hızla arttı. Bu fiyat artışlarının başlıca sebepleri arasında Rus rublesinin dolar karşısında değer kazanması ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı gösteriliyor.