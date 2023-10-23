Türkiye’ye geldi TSK’nın İsrail’e savaş açmasını istedi

İHA’nın haberine göre, Kudüs’ü fethederek haçlılardan alan Selahattin Eyyubi’nin 34. kuşaktan torunu Naim Zalloum Eyyubi, Samsun’da Filistin için düzenlenen programa katılarak İslam dünyasından destek istedi.

Samsun’da Cuma namazından sonra Filistin için toplanıldı. Büyük Camii avlusunun dışındaki meydanda toplanan kalabalık, tekbirler getirerek Filistin’e destek verdi. Programda STK’lar adına söz alan Ali Sarıalioğlu, İsrail’in Filistin topraklarında insanlık suçu işlediğini söyledi. Daha sonra söz alan Selahattin Eyyubi’nin 34. kuşaktan torunu Naim Zalloum Eyyubi ise Gazzeli Müslümanların Türk vatandaşlarının desteği ile moral bulduğunu söyledi.

Türk halkının desteğinin Filistinliler için çok önemli olduğunu ifade eden Naim Zalloum Eyyubi, “Bildiğiniz gibi 7 Ekim’den beri Gazze füze yağmuruna tutuluyor. Gazze halkı dibi gördü. Yıllardır elektriği, suyu, gıdası ambargo altında. Gazzelilerin kaybedeceği hiçbir şey kalmadı. Önümüzde 2 seçenek var. Ya ezikliğe esarete mahkum kalmaya devam edeceğiz ya da gündemimizi kendimiz belirleyip, ‘artık yeter’ diyeceğiz. Gazze halkı zulme karşı mücadele etmeyi tercih etti. Onlar bu mücadele ederken, bu tarz programlar ile onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Gazze halkı Türkiye’de Filistin için düzenlenen programları görüp, motive olduklarını söylüyorlar. Gazze için dua edenlerden Allah razı olsun” dedi.

‘STK DEĞİL TSK ZAMANIDIR’

Eyyübi, “El Halil şehrinde düzenlenen yürüyüşte şöyle bir pankart vardı. ‘Ey Abdulhamit’in torunları ordularınızla gelin ve bize yardım edin’ diyorlar. Allah razı olsun. Herkes çalışıyor elinden geleni yapıyor. Kudüs’te olsun Gazze’de olsun veya diğer ümmet coğrafyasında olsun. Fakat artık STK’nın (sivil toplum kuruluşları) değil TSK’nın harekete geçme vakti geldi” şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazının kılınması ve duaların edilmesi ile son buldu. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve cemaat katıldı.