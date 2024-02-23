Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 2,05 oranında bir artış göstererek 2,47 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ülkemize gelen 2,47 milyon yabancı ziyaretçinin 16 bin 345'ini, (yüzde 0,80'i) günübirlikçi ziyaretçiler oluşturdu.

SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLER SIRALAMASINDA İLK 5 İL ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

1-İstanbul yüzde 56,96 (1 165 996 )

2-Edirne yüzde 11,61 ( 237 bin 714 )

3-Antalya yüzde 8,71 ( 178 bin 306 )

4-Artvin yüzde 5,08 ( 103 bin 972 )

5-Ağrı yüzde 3,13 ( 64 bin 66 )

EN ÇOK RUSLAR TALEP ETTİ

Ocakta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 230 bin 579 kişi ile zirvede yer aldı. Bu ülkeyi 211 bin 801 kişi ile İran, 162 bin 414 kişi ile Bulgaristan ve 142 bin 825 kişi ile Almanya takip etti.

Geçici verilere göre ocakta Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,58 artış görüldü.

Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 18,73 artış yaşandı.