Türkiye'ye için çarpıcı faiz ve enflasyon tahmini! Dev banka rakamlarını revize etti

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu politika faizi beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Banka, daha önce yüzde 37,5 olarak açıkladığı yıl sonu faiz tahminini yüzde 35’e düşürdüğünü duyurdu. Temmuz ayında 350 baz puanlık faiz indirimi beklediklerini belirten kurum, 2025 yılı sonuna kadar üç adet daha faiz indirimi öngördüklerini açıkladı.

2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,5

Alman bankası, Türkiye’de 2025 yıl sonu itibarıyla tüketici enflasyonunun yüzde 29,5 seviyesinde olacağını tahmin etti. Söz konusu oran, TCMB’nin 2025 yılına ilişkin yüzde 24’lük resmi tahmininin üzerinde yer aldı.

“AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA 2. YARIYIL GÖRÜNÜMÜ” RAPORU YAYIMLANDI

Deutsche Bank, yayımladığı “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 2. Yarıyıl Görünümü” başlıklı raporunda Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere yer verdi. Raporda, son dönemdeki belirsizliklere rağmen dezenflasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi. 2025 yılında ekonomik aktivitede hızlı bir toparlanmanın mümkün olmadığı, bu durumun reel ücretlerdeki aşınma, sıkı para politikası ve durgun dış talep gibi faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ 2025 İÇİN YÜZDE 3, 2026’DA YÜZDE 4

Raporda, Avrupa’da beklenen mali harcama artışlarının küresel ekonomik büyümeyi destekleyebileceği ifade edildi. Bu kapsamda, ortodoks politikaların sürdürülmesi halinde Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3, 2026’da ise yüzde 4 oranında büyüyeceği öngörüldü.

ENFLASYONDA KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Banka, dezenflasyon sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve mevcut ekonomik programın istikrarla sürdürüleceğini varsayarak, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 21,7’ye gerileyeceğini tahmin etti. Bu düşüşün kademeli olacağı belirtildi.

TEMMUZDA 350 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Deutsche Bank, kısa vadeli siyasi belirsizliğin azalması, petrol fiyatlarındaki gerileme, küresel risk iştahının artması ve pozitif reel faiz oranı gibi faktörleri dikkate alarak TCMB'nin Temmuz ayında 350 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor. Raporda ayrıca, 2025’in geri kalan üç Para Politikası Kurulu toplantısında toplam 250 baz puanlık ilave faiz indirimiyle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e gerileyeceği belirtildi.

AGRESİF GEVŞEME İÇİN RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bankanın değerlendirmesinde, döviz kuru ve enflasyon beklentilerine ilişkin devam eden riskler sebebiyle daha agresif bir faiz indirimi döngüsünün şu an için olası görülmediği vurgulandı.