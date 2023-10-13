Türkiye'ye milyonları getiren İngiliz devinden flaş karar

İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet, Airbus ile 157 adet A320neo ailesi jet daha sipariş etmek ve 100 adet daha satın alma hakkı almak üzere anlaşmaya vardı.

Türkiye'ye milyonları getiren İngiliz devinden flaş karar

Haberaero’dan alınan habere göre, EasyJet, Airbus’tan 157 adet kesin ve 100 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 257 adet A320neo uçağı satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın toplam değeri 19.9 milyar dolar olarak dikkat çekiyor.

Hissedarların onayına tabi olan bu siparişin teslimatları havayolu şirketinin 2029 mali yılında başlayacak ve beş yıl sürecek.

Önerilen kesin sipariş 101 adet A321neo ve 56 adet A320neo’yu kapsıyor. EasyJet’in halen siparişte olan 158 Airbus dar gövdeli uçağı bulunuyor ve teslimatlar

2028 mali yılının sonuna kadar gerçekleşecek. Yeni sipariş verilen uçakların ise 2029’dan itibaren teslim edilmesi planlanıyor.

Ancak, EasyJet şimdi bunlardan 33 tanesini daha A320neo’dan daha büyük A321neo’ya dönüştürdü; şimdi önümüzdeki beş yıl içinde 68 A321neo ve 90 A320neo alacak.

Bugün yayınlanan bir ticaret güncellemesinde sipariş planını açıklayan EasyJet CEO’su Johan Lundgren şunları söyledi: “Bu, EasyJet’in filo modernizasyonu ve büyümesinin 2028’den sonra da devam etmesini sağlarken, maliyet verimliliği ve sürdürülebilirlik iyileştirmeleri de dahil olmak üzere önemli faydalar sağlayacaktır.”

Yeni Airbus siparişi ile havayolu şirketi, eski nesil A320ceo’lardan oluşan mevcut filosunun yaklaşık yarısını değiştirmeyi hedefliyor. Lundgren, 2034 yılına kadar easyJet’in uçuş başına ortalama koltuk sayısının 179’dan 200’lere yükseleceğini söyledi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Daha Türkiye’ye gelmeden 12 bin adet sipariş aldı OTOMOTİV
Daha Türkiye’ye gelmeden 12 bin adet sipariş aldı
Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' anne oluyor Magazin
Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' anne oluyor
Beril ne demek? Beril isminin anlamı nedir? Gündem
Beril ne demek? Beril isminin anlamı nedir?
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler Dünya
Birbirlerinin rakibiydiler beraber öldüler
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu Gündem
Santimetreyle ölümden döndü. Beşinci kata malzeme çeken sepetin ipi koptu
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir? Gündem
Beyza ne demek? Beyza isminin anlamı nedir?
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu Gündem
Tankerin üzerine demirle çıktı olanlar oldu