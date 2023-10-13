Türkiye'ye milyonları getiren İngiliz devinden flaş karar

Haberaero’dan alınan habere göre, EasyJet, Airbus’tan 157 adet kesin ve 100 adet opsiyonlu olmak üzere toplam 257 adet A320neo uçağı satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın toplam değeri 19.9 milyar dolar olarak dikkat çekiyor.

Hissedarların onayına tabi olan bu siparişin teslimatları havayolu şirketinin 2029 mali yılında başlayacak ve beş yıl sürecek.

Önerilen kesin sipariş 101 adet A321neo ve 56 adet A320neo’yu kapsıyor. EasyJet’in halen siparişte olan 158 Airbus dar gövdeli uçağı bulunuyor ve teslimatlar

2028 mali yılının sonuna kadar gerçekleşecek. Yeni sipariş verilen uçakların ise 2029’dan itibaren teslim edilmesi planlanıyor.

Ancak, EasyJet şimdi bunlardan 33 tanesini daha A320neo’dan daha büyük A321neo’ya dönüştürdü; şimdi önümüzdeki beş yıl içinde 68 A321neo ve 90 A320neo alacak.

Bugün yayınlanan bir ticaret güncellemesinde sipariş planını açıklayan EasyJet CEO’su Johan Lundgren şunları söyledi: “Bu, EasyJet’in filo modernizasyonu ve büyümesinin 2028’den sonra da devam etmesini sağlarken, maliyet verimliliği ve sürdürülebilirlik iyileştirmeleri de dahil olmak üzere önemli faydalar sağlayacaktır.”

Yeni Airbus siparişi ile havayolu şirketi, eski nesil A320ceo’lardan oluşan mevcut filosunun yaklaşık yarısını değiştirmeyi hedefliyor. Lundgren, 2034 yılına kadar easyJet’in uçuş başına ortalama koltuk sayısının 179’dan 200’lere yükseleceğini söyledi.