Türkiye’ye NATO ve Rusya’dan iyi haber! "Ankara'nın egemenlik hakkıdır"

Türkiye'nin BRICS üyeliğine yeşil ışık yandı. Türkiye, dünya ekonominin yüzde 25’ini içine alan ve giderek genişleyen BRICS grubuna üyeliği uzun zamandır tartışılmaya devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya’nın Kazan şehrine hareket edecek. Türkiye’nin üye olup olmayacağı merak konusu oldu.

"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKKIDIR"

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e katılması durumunda, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ekonomik blok için bir sorun olmadığını ifade etti.

Öte yandan NATO'nun yeni Sekreteri Mark Rutte ise Türkiye'nin BRICS örgütüne katılmasının Türkiye'nin egemenlik hakkı dahilinde olduğunu belirtti.

Türkiye'nin BRICS başvurusu hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır." şeklinde cevap verdi.

"TÜRKİYE NATO'NUN DONANIMLI ASKERİNE SAHİP"

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye’nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.

Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik olduğunu" ifade eden Rutte, "Türkiye, NATO'nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip. NATO coğrafyasının kendi bölümünde (güneydoğu kanadında) hayati rol oynamaktadır. NATO'ya bir bütün olarak pek çok kabiliyet sağlamaktadır." diye konuştu.

Rutte, Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin uzun yıllardır İttifak'ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.