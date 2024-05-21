Türkiye'ye vizesiz girebilecekler. Resmen imzalandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Türkiye'ye vizesiz girebilecekler. Resmen imzalandı
Romanya vatandaşları Türkiye’ye artık vizesiz giriş yapabilecekler. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Romanya kimlik kartına sahip olan vatandaşların Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içerisinde 3 aylık ikamet süreli turistik ziyaretlerde ve transit geçişlerde vize muafiyetinin sağlanması için 6458 sayılı sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamında karar verildi.

Verilen karar 21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı.

Bordo renkli pasaport sahibi Türk vatandaşları ise Romanya’ya seyahat etmek için seyahatlerine uygun vize almaları gerekiyor. Fakat hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi olan turistik amaçlı seyahatlerde ise 90 güne kadar vizeden muaf sayılmaya devam edecekler.

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