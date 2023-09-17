Türkler işsiz gezerken Afrikalılar kendilerine pazar kurdu. Fatih'te bir hanın alt katını kapattılar

İstanbul Fatih'te Afrika'dan getirilen meyveler, sebzeler, bakliyatlar, atıştırmalıklar ve etlerin bulunduğu bir pazar kuruldu. 'Afrika Pazarı' olarak bilinen pazar sosyal medyada dikkat çekti.

Türkler işsiz gezerken Afrikalılar kendilerine pazar kurdu. Fatih'te bir hanın alt katını kapattılar

Editör: Abdullah KELEŞ

İstanbul Fatih'te tarihi bir iş merkezinin zemin katında yer alan pazar sosyal medyada gündem olurken, o pazarda açıkta satılan etler ise tepki çekti.

Afrika Pazarı'nda manav, market, terzi ve restoran gibi işyerleri de bulunuyor.

Pazarda hijyen kuralları adeta hiçe sayılıyor. Ppazarda et ve et ürünleri, tezgahlarda veya asılı olarak tamamen sağlıksız koşullarda ambalajsız bir şekilde satılıyor.

Bölgedeki esnaf esnaf ise tarihi pazarda 1980'lerden sonra müşteri profilinin değiştiğini ve başta Afrika ülkelerinden olmak üzere ilçede yaşayan göçmenlerin pazarı tercih ettiğini söyledi.

FİYATLAR DAHA DÜŞÜK

Pazarda satışı yapılan et ve et ürünlerinin fiyatları da dikkat çekiyor. Buna göre açıkta satışı yapılan ürünlerin fiyatının birçok yere göre daha düşük olması da dikkat çekiyor.

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