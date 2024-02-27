Türkler zeka seviyesinde bakın kaçıncı oldu? 115 ülkenin IQ seviyesi incelendi

Dünya genelinde 1 milyon 691 bin 740 kişi üzerinde yapılan zeka testine dayanılarak hazırlanan raporda 115 ülkenin IQ seviyeleri sıralandı.

Bir kişinin ortalama zekası 100 puan olarak baz alınırken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak saptandı. 70 IQ’nun altı zihinsel engelli olarak belirtiliyor.

Uluslararası IQ Araştırması'nın raporuna göre en yüksek zekaya sahip ülkeler ve puanları şöyle:

1- Güney Kore: 107.54 puan

2- Çin: 106.99 puan

3- İran: 106.84 puan

4- Japonya: 106.18 puan

5- Singapur: 106.18 puan

6- Avusturya: 102.71 puan

7- Kanada: 102.6 puan

8- Almanya: 102.36 puan

9- Slovenya: 102.31 puan

10- Moğolistan: 102.3 puan

İlk 10 ülkeyi İsrail, Sri Lanka, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa takip etti.

Türkiye adına 42 bin 801 kişi üzerinde test yapıldı ve zeka seviyesi bir yıl öncesine göre 1.5 puan oranında azalarak ve 2024 yılı IQ istatistiğinde 95.63’e geriledi. Türkiye listede 73. Sırada yer aldı.

Sıralamada Türkiye'yi Pakistan, Kamboçya, Madagaskar, Etiyopya ülkeler izledi.

Listenin son sıralarında Gabon, Kongo, Angola, Fildişi Sahilleri, Nikaragua, Guatemala yer aldı.