Türklerden rüşvet aldığı iddia ediliyordu… Trump New York Belediye Başkanı Adams’la dalga geçti

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Türkiye’den rüşvet almakla suçlanan Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Eric Adams’a alay etti.

New York'ta Alfred E. Smith Anma Vakfı Yemeği'nde konuşan Trump, “Hindi'yi(Turkey) bu kadar çok seven bir veganla hiç karşılaşmadım” ifadelerini kullandı.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE’DEN RÜŞVET ALDI İDDİASI

New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında 57 sayfalık bir iddianamede hazırlandı.

Adams’ın Türk iş insanları ve yetkililerle olan bağlantılarını kullanarak yolsuzluk yaptığı öne sürülüyor. Suçlamalar arasında yolsuzluk, rüşvet ve yabancı ülkelerden yasa dışı bağış kabulü gibi konular bulunuyor. Bu suçlamalar, Adams’ın 2015 yılından bu yana Türkiye ile olan ilişkilerini kapsıyor. İddianamede yer alan bilgilere göre Adams, Türkiye’den bazı isimlerden hediye ve bağış kabul etti.

Savcı Damian Williams'a göre, Eric Adams’a yabancı ülkelerden alınan hediyelerin ve yapılan bağışların değerleri 100 bin doları aşmakta.

İddialara göre, Adams, Türk Hava Yolları’ndan seyahat avantajları aldı, lüks otelde konakladı ve eğlencelere götürüldü.