TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı

Fatih Ergin / Özel Haber - YENİÇAĞ
Enflasyon Türk halkının alım gücünü her geçen gün düşürürken, fiyatların ok gibi fırlaması nedeniyle de ev almak vatandaşlar için hayal haline geldi.
Ev alma hayalleri yok olan vatandaşlar diğer taraftan da fahiş kira bedelleri nedeniyle kara kara düşünürken, TOKİ’nin bir konut projesine daha Suriyeliler çıktı.
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesine Suriyeliler damga vurdu.
Sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişindeki artışını da gözler önüne seren listede 161 Suriyeli bulunuyor.
Engelli, şehit-gazi yakınları ile dar gelirli vatandaşlara konut edindirme misyonunu taşıyan TOKİ’nin Suriyelileri ev sahibi yapmasına başvurusu kabul edilmeyen bir vatandaş dikkat çeken sözlerle tepki gösterdi.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ
TOKİ’nin kurasından eli boş dönen Hataylı vatandaş, “52 yıllık Hataylıyım bana çıkmadı. 8 yıllık Suriyeliye çıktı. Güle güle otursun. Suriye’de TOKİ kura başlatırsa ben de oradan katılacağım” dedi.
Başvurusu kabul edilenler listesinde başvuru türü olarak emekli kategorisinde Suriyelilerin olması dikkat çekti.
Başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyelilerden bazılarının isimleri şu şekilde:
1-Sndos Bakdach
2- Sara Almalek
3- Abdulgabar Alyousf
4-Haled Sayedali
5- Mohammed Munzar Alkhalaf
6-Saife Elhattab
7- Nabeel Alkhattab
8- Vafaa Hmaıdan
9- Samah Obaıd
10- Fadel Kaddar
11- Hala Kazmouz
12-Nadera Asaid
13- Essüm AbAY
14-Rafeda Aljr
15-Hosin Alaved
16-Mohammed DIB Khatıb
17-Mohamed Naysar Ubeyd
18-Hena Hammaedh
19-Fadva Tarabelsi
20-Samir Shhaıbar
22-Abdulmoın Aljavash
23-Nour Traifeh
24-Beşir Kassab
25-Mohammed Taan
26-Hesne Elşeyh
27- Muhammed Velid Suıd
28- Muhammed Elhadi Kojak
29-Yahya Alahmed
30- Abdullatif Elseyyid
31-Noura Asfar
32- Ruba Shamea
33-Doaa Ahmado
34-Alkhansaa Taıfour
35- Mohammed Jarad
36- Subaı Dyab
37- Hüda Aldouh
38-Talal Albakour
39-Raghad Maatouk
40- Meymune Elkadmus
41- Rim Elsaid
42- Ehsen Sayedali
43- Hazem Hajahmed
44- Makın Eddin Souran
45-Lübna Hajıhassan
46- Bedreddin Khlaf
47- Eslam Haboush
48-Ahmed Althaljeh
49-Osman Hajahmed
50-Ukba Alhomsı
51-Marah Eluveyyed
52-Fatama Alkhated
53-Mohamad Nour Alahmed
54-Navras Habboush
55-Büşra Almustafa
56-Nour Khatıb
57-Maı Alahmed
58-Vela Alsalloum
59-Muhammed Nour Alkarjı
60-Mouhammed Alekhvan
61-Muhammed Nour Alomar
62-Beyan Khatıb
63-Ranem Almahamıd
64-Reham Alsaleh
65-Kolaıma Elhattab
66-Farah Abssı
67-Foudad Abssı
68-Leme Hattab
69-Abdulkerim Elmustafa
70-Tasneem Alkhateb
71-Bashar Hassan
72-Mahmet Mollaahmed
73-Belal Tavashı
74-Omar Elomar
75-Fadya Halef
76-Abir Alavad
77-Ethem Elkutyni
78-Lemye Hammadi
79-Beyan Tavashi
80-Adnan Kashlan
81-Nour Elhouda Mohammad
82-Beyan Khattab
83-Şeyma Alhousseıny
84-Fahed Aaroub
85-Avs Elali
86-Basil Muhamedali
Diğer yandan TOKİ sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de Suriyeliler için konut inşa ediyor. İdlib ve Suriye’nin TSK tarafındanj kontrol edilen diğer bölgelerinde Türkiye şu ana kadar 60 binin üzerinde briket konut inşa etti.
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