TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı

Fatih Ergin / Özel Haber - YENİÇAĞ

Enflasyon Türk halkının alım gücünü her geçen gün düşürürken, fiyatların ok gibi fırlaması nedeniyle de ev almak vatandaşlar için hayal haline geldi.

Ev alma hayalleri yok olan vatandaşlar diğer taraftan da fahiş kira bedelleri nedeniyle kara kara düşünürken, TOKİ’nin bir konut projesine daha Suriyeliler çıktı.

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay merkezde inşa edeceği bin 100 konutun resmi internet sitesinde yayınlanan başvurusu kabul edilenler listesine Suriyeliler damga vurdu.

Sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçişindeki artışını da gözler önüne seren listede 161 Suriyeli bulunuyor.

Engelli, şehit-gazi yakınları ile dar gelirli vatandaşlara konut edindirme misyonunu taşıyan TOKİ’nin Suriyelileri ev sahibi yapmasına başvurusu kabul edilmeyen bir vatandaş dikkat çeken sözlerle tepki gösterdi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

TOKİ’nin kurasından eli boş dönen Hataylı vatandaş, “52 yıllık Hataylıyım bana çıkmadı. 8 yıllık Suriyeliye çıktı. Güle güle otursun. Suriye’de TOKİ kura başlatırsa ben de oradan katılacağım” dedi.

Başvurusu kabul edilenler listesinde başvuru türü olarak emekli kategorisinde Suriyelilerin olması dikkat çekti.

Başvurusu kabul edilenler listesinde Suriyelilerden bazılarının isimleri şu şekilde:

1-Sndos Bakdach

2- Sara Almalek

3- Abdulgabar Alyousf

4-Haled Sayedali

5- Mohammed Munzar Alkhalaf

6-Saife Elhattab

7- Nabeel Alkhattab

8- Vafaa Hmaıdan

9- Samah Obaıd

10- Fadel Kaddar

11- Hala Kazmouz

12-Nadera Asaid

13- Essüm AbAY

14-Rafeda Aljr

15-Hosin Alaved

16-Mohammed DIB Khatıb

17-Mohamed Naysar Ubeyd

18-Hena Hammaedh

19-Fadva Tarabelsi

20-Samir Shhaıbar

22-Abdulmoın Aljavash

23-Nour Traifeh

24-Beşir Kassab

25-Mohammed Taan

26-Hesne Elşeyh

27- Muhammed Velid Suıd

28- Muhammed Elhadi Kojak

29-Yahya Alahmed

30- Abdullatif Elseyyid

31-Noura Asfar

32- Ruba Shamea

33-Doaa Ahmado

34-Alkhansaa Taıfour

35- Mohammed Jarad

36- Subaı Dyab

37- Hüda Aldouh

38-Talal Albakour

39-Raghad Maatouk

40- Meymune Elkadmus

41- Rim Elsaid

42- Ehsen Sayedali

43- Hazem Hajahmed

44- Makın Eddin Souran

45-Lübna Hajıhassan

46- Bedreddin Khlaf

47- Eslam Haboush

48-Ahmed Althaljeh

49-Osman Hajahmed

50-Ukba Alhomsı

51-Marah Eluveyyed

52-Fatama Alkhated

53-Mohamad Nour Alahmed

54-Navras Habboush

55-Büşra Almustafa

56-Nour Khatıb

57-Maı Alahmed

58-Vela Alsalloum

59-Muhammed Nour Alkarjı

60-Mouhammed Alekhvan

61-Muhammed Nour Alomar

62-Beyan Khatıb

63-Ranem Almahamıd

64-Reham Alsaleh

65-Kolaıma Elhattab

66-Farah Abssı

67-Foudad Abssı

68-Leme Hattab

69-Abdulkerim Elmustafa

70-Tasneem Alkhateb

71-Bashar Hassan

72-Mahmet Mollaahmed

73-Belal Tavashı

74-Omar Elomar

75-Fadya Halef

76-Abir Alavad

77-Ethem Elkutyni

78-Lemye Hammadi

79-Beyan Tavashi

80-Adnan Kashlan

81-Nour Elhouda Mohammad

82-Beyan Khattab

83-Şeyma Alhousseıny

84-Fahed Aaroub

85-Avs Elali

86-Basil Muhamedali

Diğer yandan TOKİ sadece Türkiye’de değil, Suriye’de de Suriyeliler için konut inşa ediyor. İdlib ve Suriye’nin TSK tarafındanj kontrol edilen diğer bölgelerinde Türkiye şu ana kadar 60 binin üzerinde briket konut inşa etti.