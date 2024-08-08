Türklere en kolay Schengen vizesi veren ülkeler açıklandı

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için Schegen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları çoğunlukla eli boş dönüyor. Ancak Schengen vizesini kolay veren ülkeler de var. Vize ve seyahat üzerine haberler yapan SchengenVisaInfo, Avrupa Birliği ülkelerini mercek altına alarak, Türk vatandaşlarına en kolay vize veren ülkeleri sıraladı.

Geçen yılın verilerini inceleyen SchengenVisaInfo, Schengen vize başvurusunun onaylanma ihtimalinin ise 82.2 olduğunu vurgulayarak, "Eğer Türk vatandaşıysanız" ifadesini kullanarak vize onayının en yüksek olduğu ülkeleri sıraladı.

İncelemeye göre Türklerin Schengen vizesi başvuruları için en yüksek onay oranına sahip 5 ülke bulunuyor.

Portekiz Türklere yüzde 93 oranında onay veriyor

İtalya Türklere yüzde yüzde 91.08 oranında onay veriyor

Slovakya Türk vatandaşlarına yüzde 88.77 oranında vize onayı veriyor.

Polonya Türk vatandaşlarına yüzde 86.56 oranında vize onayı veriyor.

İspanya Türk vatandaşlarına yüzde 86.5 oranında vize onayı veriyor.