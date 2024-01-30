Türklerin akın akın gittiği bir ülke daha haftada dört gün çalışmaya geçiyor

Son dönemde birçok ülkede sıklıkla gündeme gelen “haftada dört gün çalışma” sistemiyle ilgili dikkat çekici bir adım Almanya’dan geldi.

2019 sonlarında başlayan korona virüsü salgınıyla birlikte gündelik hayata giren uzaktan çalışma sistemi, sonrasında iş dünyasını yeni bir sistem oluşturdu. Son aylarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede "haftada dört gün çalışma düzeni" uygulanmaya başlandı.

Farklı ülkelerde gerçekleşen pilot programlar sonunda yapılan araştırmalar ve açıklamalar sonucunda haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların motivasyonunu artırdığı görülmüştü. Birçok ülke haftada dört gün çalışma modeli ile ilgili açıklamalarda bulunurken Almanya’dan da benzer bir adım geldi.

HAFTADA BİR GÜN FAZLADAN İZİN

Zor durumdaki ekonomisini canlandırmak için mücadele eden Almanya'daki birçok şirket, çalışanlarına her hafta fazladan bir gün izin verecek ve maaşlarının tamamını ödemeye devam edecek.

Sendikalar, daha az çalışmanın personeli daha üretken, aynı zamanda daha sağlıklı ve mutlu kılacağını ifade ediyor.

Buna ek olarak, Almanya'da vasıflı işgücü sıkıntısı çekilmesi ve işverenlerin ilanlarını karşılayacak çalışan bulmakta zorlanması sebebiyle, bu durum şirketlere yeni personel çekmenin yolunu açabilir.

MALİYETLERİ DE AZALTABİLİR

Dört günlük bir çalışma haftası stres, hastalık ve tükenmişlik nedeniyle oluşan maliyetli devamsızlıkların azalmasını sağlayabilir.

Bunun, işçilerin 2022'de ortalama 21,3 iş gününü kaçırdığı için "Avrupa'nın hasta adamı" olarak kabul edilen Almanya'ya yardımcı olması öngörülüyor.

Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre bu, ülkenin 6,8 trilyon TL (207 milyar Euro) katma değer yitirmesine sebep oldu.

Pilot uygulama hakkında konuşan bir şirket sözcüsü, ''Yeni işe yapılan yatırımların karşılığını verdiğine kesinlikle inanıyorum çünkü refahı ve motivasyonu artırıyor, ardından verimliliği artırıyor. Dört günlük hafta, eğer işe yararsa, uzun vadede de bize hiçbir maliyeti olmayacak." dedi.